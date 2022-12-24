Николаевскую область могут в ближайшее время полностью деоккупировать

Украинские защитники постепенно освобождают наши земли от оккупантов. Вскоре им может удаться декупировать всю Николаевскую область.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

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ВСУ могут полностью освободить Николаевщину

Гуменюк отметила, что на Кинбурнской косе ситуация остается сложной, ведь россияне могут перебрасывать туда силы по сухопутному участку. В то же время оккупанты не прекращают обстреливать близлежащие населенные пункты, расположенные на территории Очаковской и Куцурубской общин.

Но мы продолжаем свою работу и я уверена, что очень скоро сможем отчитаться и озвучить то, что Николаевская область полностью деоккупирована,

– подчеркнула Гуменюк.

Недавно в Генштабе ВСУ рассказали, что россияне атакуют позиции украинских военных в районе Кинбурнской косы с ракетных систем залпового огня, а также бьют "Шахидами" и артиллерией. В нескольких километрах оттуда оборону держат военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.

"Позиции на побережье позволяют получать информацию о действиях российских подразделений, однако из-за близости к косе пограничники и сами находятся под постоянным огнем оккупантов", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Наши пограничники рассказали, что на косе находятся подразделения России, а именно донские "казаки". Кроме личного состава, оккупанты имеют там бронированную технику, "Тигры", "Уралы" и так далее.

Коротко о Кинбурнской косе