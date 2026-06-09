В Верховной Раде появится новый депутат: кто он и почему его хорошо знают украинцы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала политолога и политического консультанта Николая Давидюка народным депутатом Украины от партии "Голос". Соответствующее решение приняли во время заседания ЦИК 9 июня после рассмотрения поданных им документов.

Полномочия парламентария Давидюк приобретет после принесения присяги в Верховной Раде. Об этом пишет пресс-служба ЦИК.

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Кто такой Николай Давидюк и почему он становится депутатом?

Николай Давидюк был избран в Верховную Раду еще на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года по списку партии "Голос". В избирательном списке политической силы он находился под номером 27.

Впрочем, фактически начинать выполнение депутатских обязанностей он сможет только после принесения присяги народного депутата в сессионном зале парламента. Именно с этого момента он официально получит все права и полномочия члена Верховной Рады.

Николай Давидюк является известным украинским политологом, политическим консультантом и аналитиком. Он родился 18 июля 1988 года в селе Переспа Волынской области. Высшее образование получил в Украинском государственном университете имени Михаила Драгоманова по специальности "испанский язык и зарубежная литература". Также проходил стажировку в Гарвардском университете.

Политической аналитикой Давидюк занимается более полутора десятилетий. Свою карьеру он начал во время местных выборов в Киеве в 2006 году, а впоследствии работал аналитиком в Комитете избирателей Украины.

В 2011 году он возглавил аналитический центр "Политика" и стал инициатором создания "Форума новых политических лидеров". С 2013 года Давидюк является сертифицированным наблюдателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и участвовал в мониторинге избирательных процессов в Грузии, Испании и Кыргызстане.

В 2019 году он стал соучредителем общественно-политического движения "Действуй с нами" вместе с Мустафой Найемом. В том же году работал политтехнологом партии "Голос" и был включен в ее избирательный список на парламентских выборах.

В последние годы Николай Давидюк оставался одним из самых узнаваемых украинских политических экспертов, регулярно комментируя внутриполитические процессы, международные отношения и ход российско-украинской войны.

Кто еще недавно присоединился к Верховной Раде?

В Верховной Раде вскоре появится новый народный депутат от партии "Слуга Народа". Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Елену Киевец, которая была следующей по очередности кандидаткой в избирательном списке политической силы.

Она заменит Дарью Володину, которая досрочно сложила депутатские полномочия. Соответствующее решение ЦИК приняла после рассмотрения заявления и необходимых документов кандидата.

Елена Киевец была избрана на парламентских выборах 2019 года по общегосударственному многомандатному округу от партии "Слуга народа", где она находилась под номером 161 в списке. Полномочия народного депутата она приобретет после принесения присяги в Верховной Раде Украины.

Известно, что Киевец родилась в 1977 году, проживает в Киеве и является профессором кафедры международного и европейского права. Также она закончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана и не имеет судимостей.