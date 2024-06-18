Всю жизнь прожил в Беларуси и приехал защищать Украину: на войне погиб воин из Прикарпатья

Украина продолжает терять своих верных защитников. На фронте погиб уроженец Прикарпатья Николай Грик. Он прожил почти всю свою жизнь в Беларуси, а потом вернулся на Родину, чтобы стать на ее защиту против российских захватчиков.

Солдату было всего 33 года. Он был уроженцем городка Калуш в Ивано-Франковской области.

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В Украину воин вернулся по зову сердца

На территории Беларуси Николай проживал вместе со своими родными. Несмотря на устроенную жизнь за рубежом, он по зову сердца вернулся в Украину и стал на ее защиту от России.

Погиб защитник 9 июня 2024 года во время выполнения боевого задания. К сожалению, никакие детали о его боевом пути неизвестны. Впрочем, знакомые Николая говорят, что он был замечательным человеком.

"Необыкновенный человек! Горжусь, что была знакома! Вечная память Герою!" – написала в сети Ольга Ящишин.

В городском совете Калуша также выразили свои соболезнования семье и знакомым погибшего Николая Грика.

Выражаем искренние соболезнования родным павшего Героя. Низкий поклон погибшему Защитнику за жертвенный подвиг во имя независимой Украины,

– написали в Калушском городском совете.

О дате и месте захоронения воина будет сообщено позже.

Украина продолжает терять своих сыновей и дочерей на войне

В начале июня стало известно, что от циничного ракетного обстрела России погиб 19-летний матрос Тарас Гутникевич, который был родом из Львовской области. Незадолго до своей гибели юный украинский защитник закончил военные учения в Великобритании.

Также в начале июня сообщили о гибели военной Шуры "Ялты" Рязанцевой. Ее похоронили в пятницу, 14 июня, в Киеве. Защитница была известна как стилист и художница по костюмам, которая одевала актеров "Квартала 95" и других известных лиц. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Также на днях в Киеве попрощались с защитником Иваном Парамоновым, который погиб 8 июня на Харьковском направлении. Погиб во время выполнения боевого задания. Обломки попали ему в шею и сердце. Столица провожала Ивана в последний путь дождем.

также выражает соболезнования родным, близким и знакомым воина Николая Грика. Светлая память Защитнику Украины!