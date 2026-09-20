На фронте погиб политический заключенный Кремля Николай Карпюк

20 сентября стало известно о гибели Николая Карпюка – украинского общественного и политического деятеля, соучредителя УНА-УНСО и бывшего политического заключенного Кремля. Он погиб на фронте.

Печальную новость сообщили знакомые Карпюка в Facebook, которые вспомнили его как преданного Украине и неравнодушного товарища, передает 24 Канал.

Погиб Николай Карпюк

О гибели Николая Карпюка сообщил, в частности, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун. Вспоминая своего товарища, он отметил, что тот давно сделал свой выбор в пользу Украины и оставался ему верным при любых обстоятельствах.

Для меня это не просто еще одна страшная новость войны. Я потерял товарища. Человека, с которым связана часть жизни, общие воспоминания и время, которое уже не вернуть. Николай до последнего оставался верным своему выбору – Украине,

– написал генерал-майор СБУ.

Соболезнования близким и родным в связи с гибелью революционера выразил также благотворитель и волонтер Сергей Стерненко.

Блогер Юрий Гончаренко назвал утрату "невозможной для измерения или описания словами", а Карпюка – "человеком, который всю жизнь посвятил Украине".

Что известно о Карпюке?

Николай Карпюк был соучредителем Украинской Национальной Ассамблеи – Украинской Народной Самообороны (УНА-УНСО). Он участвовал в кампании "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Революции достоинства.

В 2014 году Карпюк был похищен российскими спецслужбами. Российский суд приговорил его к 22,5 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям. Политического заключенного Кремля более пяти лет удерживали в российском плену, где он подвергался пыткам.

В сентябре 2019 года украинский деятель вернулся на родину в рамках обмена пленными. В дальнейшем занимался общественной деятельностью, а после начала полномасштабной войны вновь вступил в ряды вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что в бою за Украину свою жизнь отдал Николай Бойко. Воин был родом из Запорожской области и погиб во время исполнения воинского долга. Защитнику навсегда 32 года.