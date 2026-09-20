Сумну звістку повідомили знайомі Карпюка у Facebook, які пригадали його як відданого Україні та небайдужого товариша, передає 24 Канал.

Загинув Микола Карпюк

Про загибель Миколи Карпюка повідомив, зокрема, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун. Згадуючи свого товариша, він зазначив, що той давно зробив свій вибір на користь України та залишався йому вірним за будь-яких обставин.

Для мене це не просто ще одна страшна звістка війни. Я втратив товариша. Людину, з якою пов'язана частина життя, спільних спогадів і часу, який уже не повернути. Микола до останнього залишався вірним своєму вибору – Україні,

– написав генерал-майор СБУ.

Співчуття близьким та рідним у зв'язку із загибеллю революціонера висловив також благодійник і волонтер Сергій Стерненко.

Блогер Юрій Гончаренко назвав втрату такою, що "неможливо виміряти чи описати словами", а Карпюка – "людиною, яка все життя присвятила Україні".

Що відомо про Карпюка?

Микола Карпюк був співзасновником Української Національної Асамблеї – Українська Народна Самооборона (УНА-УНСО). Він брав участь у кампанії "Україна без Кучми", Помаранчевій революції та Революції гідності.

У 2014 році Карпюк був викрадений російськими спецслужбами. Російський суд засудив його до 22,5 року ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Політв'язня Кремля понад п'ять років утримували у полоні, де він зазнав катувань.

У вересні 2019 року український діяч повернувся на батьківщину в межах обміну полоненими. Надалі займався громадською діяльністю, а після початку повномасштабної війни знову долучився до війська.