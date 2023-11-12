Это миссия его жизни, – Давидюк предположил, что задумал Патрушев против Путина

За последнее время очень активным в информационном поле стал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его присутствие местами омрачает деятельность Владимира Путина.

Активизацию Патрушева отмечают и в Украине. Однако выводы можно будет сделать впоследствии, ведь он может исчезнуть из инфопространства так же неожиданно, как появился. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давидюк.

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Патрушев ведет собственную игру

В целом Николай Патрушев иногда появляется в медийном пространстве на время, чтобы потом снова затихнуть. Следует наблюдать, насколько его последняя активность затянется, и он сможет раскрыть себя как политическую фигуру.

"Патрушев вообще себя видит Николо Макиавелли при Путине, серым кардиналом. За это он еще может поплатиться, конечно. Путин это видит, чувствует и точно выстраивает это беспрекословное лидерство", – подчеркнул Николай Давидюк.

Хотя бывший директор ФСБ ведет свою игру, но, несмотря ни на что, он остается лояльным к Владимиру Путину. Заметим, что во время мятежа Пригожина Патрушев мог так же восстать против действующего президента, однако этого не сделал.

У него есть действительно шанс сохранить эти кремлевские, питерские элиты, но заменить лидера. Это он в той или иной форме постарается сделать. Для него это важно. Думаю, сейчас это миссия его жизни,

– подчеркнул политолог.

Николай Патрушев был одним из тех, кто убеждал Путина не идти на выборы, однако эту задачу он провалил. При этом интересной будет судьба сына Патрушева – Дмитрия, который сейчас возглавляет министерство сельского хозяйства России, если Путина снова переизберут. Ибо Патрушев-старший активно пытается продвигать своего сына.

Говорят, что именно Дмитрия Патрушева секретарь Совбеза России хочет сделать новым президентом.

Николай Давыдюк об активизации Патрушева в России: смотрите видео

Последняя активность Патрушева: что известно