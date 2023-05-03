Московские чиновники не устают удивлять широкую общественность своими маразматическими заявлениями. В частности, секретарь Совбеза вражеского государства Николай Патрушев решил в одном из интервью засвидетельствовать о своем уровне интеллектуальной инвалидности и "объяснить", зачем США территория России.

Итак, во время разговора с пропагандистами Патрушев заверил, что якобы "англосаксы не отказались от планов по построению однополярного мира". По его словам, они хотят уничтожить или ослабить Россию, однако "не учитывают ее могущество". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Когда нужен психиатр

Политик сказал, что эксперименты по возрождению на Западе так называемой "неонацистской идеологии" должны немедленно прекращаться, ведь они ведут к "мировой катастрофе". Собственно, что имел в виду душевно больной – не очень понятно.

Однако он отметил также, что политику Вашингтона по СМИ можно охарактеризовать как "охоту на ведьм", а США "буквально скатились в Средневековье".

На это можно ответить, что Россия и не выходила из Средневековья, в частности, со своими "славными туалетами" во дворах без унитазов.

Вместе с тем не обошлось и без басен о том, что Белый дом использует Украину, НАТО и весь мир в войне против "великого российского государства".

В то же время Европа, по словам Патрушева, якобы находится "в моральном и интеллектуальном упадке", поэтому европейцы, если вы не знали, вообще хотели бы стать гражданами России.

Маразм от Львовой-Беловой

Вспомним к этой теме недавнее интервью так называемого уполномоченного по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой. В нем она заявила, что не считает насильственную депортацию детей с временно оккупированных территорий Украины геноцидом.

Кроме того, чиновница начала рассказывать о законности "новообразований" на территории Луганской и Донецкой областей с 2014 года, а также принялась утверждать, что не видит разницы между россиянами и украинцами.

Отметим, что Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест преступницы и президента России Владимира Путина. В недалекой перспективе их ждет тюрьма.

Очевидно, самое абсурдное, что сказал секретарь Совбеза касается того, зачем США "захватывать Россию". Политик считает, что Вашингтону нужна территория страны-террориста, ведь в любой момент может произойти извержение Йеллоустонского супервулкана.