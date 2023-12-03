Навсегда 19 лет: на фронте погиб Николай Семчук из "Азова"
Украина теряет в кровопролитной войне лучших сыновей и дочерей. Так, на фронте погиб 19-летний защитник Николай Семчук.
О трагической потере сообщил Верховинский поселковый совет, что в Ивано-Франковской области. Герой отдал свою жизнь возле Северодонецка Луганской области.
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Без колебаний встал на защиту страны
В боях за Украину погиб 19-летний Николай Семчук. Летом он встал на защиту нашей страны и стал бойцом "Азова". Защитник до последнего сражался с врагом, но, к сожалению, погиб 30 ноября 2023 года. В борьбе за независимость Герой отдал самое дорогое – собственную жизнь.
Свобода, независимость и любовь ярким пламенем горят в сердцах нашей молодежи, которая берет в руки оружие, чтобы стать на защиту своей Родины. Поколение не детей, а мужественных, бесстрашных воинов… Великое поколение, исправляющее ошибки прадедов, дедов, родителей… и отдающее жизнь за каждого из нас. Совершенно юный и справедливый, мужественный и самоотверженный… Именно таким навсегда в сердцах родных и близких останется наш Герой Николай Семчук,
– прокомментировали потерю в общине.
О церемонии прощания с защитником и сыне похорон сообщат позже.
Директор радио "Гуцульская столица" Леся Клим в комментарии Суспильному сообщила, что Николай мог не воевать, но решил стать на защиту страны. По ее словам, он очень любил природу, хотел изучать биологию и имел стойкие государственные проукраинские убеждения.
У Николая остались родители, младшая сестра и старший брат. Кстати, старший брат Николая также защищает Украину в рядах ВСУ. Отец Героя тоже был на фронте, но его недавно мобилизовали.
В боях за Украину погиб Николай Семчук / Фото Верховинский поселковый совет
Трагические потери Украины в войне
- На фронте погиб 36-летний младший сержант ВСУ Александр Пяст из Славянской общины Донецкой области. Он боролся с оккупантами с 2015 года.
- Во время выполнения боевого задания погиб Тарас Григорук. Семья потеряла связь с мужем 10 ноября, но не теряла надежды. К сожалению, 30 ноября стало известно, что Герой погиб вблизи Купянска.
- на войне погиб Александр Мороз из Хмельницкой области. Он был водителем Вооруженных Сил, однако вражеский миномет оборвал его жизнь.