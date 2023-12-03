Навсегда 19 лет: на фронте погиб Николай Семчук из "Азова"

Украина теряет в кровопролитной войне лучших сыновей и дочерей. Так, на фронте погиб 19-летний защитник Николай Семчук.

О трагической потере сообщил Верховинский поселковый совет, что в Ивано-Франковской области. Герой отдал свою жизнь возле Северодонецка Луганской области.

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Без колебаний встал на защиту страны

В боях за Украину погиб 19-летний Николай Семчук. Летом он встал на защиту нашей страны и стал бойцом "Азова". Защитник до последнего сражался с врагом, но, к сожалению, погиб 30 ноября 2023 года. В борьбе за независимость Герой отдал самое дорогое – собственную жизнь.

Свобода, независимость и любовь ярким пламенем горят в сердцах нашей молодежи, которая берет в руки оружие, чтобы стать на защиту своей Родины. Поколение не детей, а мужественных, бесстрашных воинов… Великое поколение, исправляющее ошибки прадедов, дедов, родителей… и отдающее жизнь за каждого из нас. Совершенно юный и справедливый, мужественный и самоотверженный… Именно таким навсегда в сердцах родных и близких останется наш Герой Николай Семчук,

– прокомментировали потерю в общине.

О церемонии прощания с защитником и сыне похорон сообщат позже.

Директор радио "Гуцульская столица" Леся Клим в комментарии Суспильному сообщила, что Николай мог не воевать, но решил стать на защиту страны. По ее словам, он очень любил природу, хотел изучать биологию и имел стойкие государственные проукраинские убеждения.

У Николая остались родители, младшая сестра и старший брат. Кстати, старший брат Николая также защищает Украину в рядах ВСУ. Отец Героя тоже был на фронте, но его недавно мобилизовали.



В боях за Украину погиб Николай Семчук / Фото Верховинский поселковый совет

Трагические потери Украины в войне

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Героя. Вечная память защитнику Украины