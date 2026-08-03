В Минобороны назначили нового заместителя: почему он будет заниматься

Правительство назначило Николая Швидкого заместителем министра обороны Украины. В Минобороны сообщили, что он будет отвечать за укрепление взаимодействия между Министерством обороны, Генеральным штабом и военными на фронте.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Что известно о решении и новом заместителе?

В Минобороны сообщили, что главной задачей Николая Швидкого станет координация работы, чтобы решения быстрее соответствовали потребностям военных на фронте.

Решения Минобороны должны быть максимально приближены к реальной ситуации на фронте, потребностям боевых подразделений и задачам, стоящим перед Силами обороны,

– заявили в министерстве.

Военные подчеркнули, что для этого необходимо постоянно работать с боевыми бригадами и подразделениями, чтобы понимать реальную ситуацию на передовой и учитывать запросы солдат.

Также в Минобороны отметили, что работа с Генеральным штабом должна основываться на общем понимании приоритетов и ответственности перед украинскими защитниками.

По словам министра, запросы военных должны быстрее поступать в Министерство обороны, а принятые решения – оперативнее доходить непосредственно до фронта.

Напомним, что политолог Вадим Денисенко отметил, что в Украине продолжаются протесты, начавшиеся из-за отставки Михаила Федорова, а недавно участники акций стали выступать еще и "за диалог и реформы в оборонной сфере".

В то же время резонанс вокруг Федорова в обществе, который не утихает уже несколько недель, может способствовать его дальнейшей политической карьере.

Денисенко пояснил, что события, разворачивающиеся сегодня в Украине вокруг Федорова, – это начало большой политической игры, а у экс-министра обороны есть достаточно высокие шансы довольно быстро войти в высшую лигу украинского политикума.