Про це повідомили в Міноборони України.

Що відомо про рішення та нового заступника?

У Міноборони повідомили, що головним завданням Миколи Швидкого стане координація роботи, щоб рішення швидше відповідали потребам військових на фронті.

Рішення Міноборони мають бути максимально наближеними до реальної ситуації на фронті, потреб бойових підрозділів і завдань, які стоять перед Силами оборони,

– заявили у міністерстві.

Військові наголосили, що для цього необхідно постійно працювати з бойовими бригадами та підрозділами, щоб розуміти реальну ситуацію на передовій і враховувати запити солдатів.

Також у Міноборони зазначили, що робота з Генеральним штабом має ґрунтуватися на спільному розумінні пріоритетів і відповідальності перед українськими захисниками.

За словами міністра, потреби військових повинні швидше надходити до Міністерства оборони, а ухвалені рішення – оперативніше доходити безпосередньо до фронту.

Нагадаємо, що політолог Вадим Денисенко нагадав, що в Україні тривають протести, які розпочалися через відставку Михайла Федорова, а нещодавно учасники акцій почали виступати ще й за "за діалог та реформи в оборонній сфері".

Водночас розголос довкола Федорова у суспільстві, який тримається впродовж кількох тижнів, може посприяти його подальшій політичній кар'єрі.

Денисенко пояснив, що події, які сьогодні розгортаються в Україні довкола Федорова, це – початок великої політичної гри, а в ексміністра оборони є достатньо високі шанси доволі швидко увійти в вищу лігу українського політикуму.