В "Слуге народа" пополнение: Николай Тарарин присоединился к партии вместо Холодова

ЦИК зарегистрировал нового народного депутата от "Слуги народа" – им стал Николай Тарарин. Он занял место скандального Андрея Холодова.

В начале августа Совет лишила Холодова мандата. Известно, что тот уже полгода живет за границей.

Смотрите также В Раде требуют объяснений от ЦИК через Буглака: он уехал за границу, но получает зарплату

Тарарин работал юристом

Во время заседания 22 августа ЦИК рассмотрела заявление Николая Тарарина и зарегистрировала его народным депутатом. Николай Тарарин баллотировался в Верховную Раду под номером 147 в списке партии.

Мужчина является юристом – он окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Известно, что Тарарин проходил военную службу в органах военной прокуратуры. С 2005 года он работал юристом и адвокатом.

Еще с 2019 года Николай Тарарин был частью "Слуги народа". С первых дней его создания политсилы он помогал как юрист. В частности, он был вовлечен в партию на этапе на президентских и парламентских выборах.

Андрей Холодов, бывший предшественником Тарарина, написал заявление на составление мандата еще 31 июля. Тогда его исключили и из "Слуги народа". Верховная проголосовала за увольнение Холодова 9 августа.

В августе партия потеряла нескольких "слуг"