Зеленский назначил нового заместителя Ермака: им стал Николай Точицкий

Владимир Зеленский 15 апреля назначил нового заместителя главы Офиса Президента. Им стал Николай Точицкий.

Он заменил на посту Андрея Сибигу, которого уволили несколько дней назад. Ранее Точицкий занимал должность заместителя главы МИД Украины.

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Назначение Точицкого

Владимир Зеленский 15 апреля назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующий указ появился на сайте Президента Украины.

Предыдущего заместителя – Андрея Сибигу, уволили 12 апреля. Кабмин назначил его первым заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Заместителем главы МИД до назначения Сибиги был именно Николай Точицкий.

Что о нем известно

Стоит отметить, что Николай Точицкий работает в МИД с 1993 года на разных должностях. В свое время он был генеральным консулом Украины в Сан-Франциско, постоянным представителем Украины при Совете Европы, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бельгии. Заместителем главы МИД работал с 29 сентября 2021 года.

Николай Точицкий родился 22 сентября 1967 года в Винницкой области. Он окончил КНУ имени Тараса Шевченко по специальности филолог, переводчик французского и английского языков. Также он имеет диплом юриста-международника Института международных отношений КНУ. Дипломат также окончил Женевский центр политики безопасности.

Увольнение при власти