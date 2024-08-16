Защищал Украину в Донецкой области: на войне погиб воин из Прикарпатья Николай Вышиванюк

Захватническая Россия продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей Украины. Стало известно, что погиб защитник Украины Николай Вышиванюк.

Трагическую весть сообщил Коломыйский городской голова Богдан Станиславский. Житель Раковчика Николай Вышиванюк погиб 10 августа во время выполнения задания.

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Погиб военный из Прикарпатья Николай Вышиванюк

Погибший воин был стрелком-помощником гранатометчика 32-й отдельной механизированной бригады. Герой храбро защищал Украину в Донецкой области.

"От всей громады выражаю искренние соболезнования родным и близким воина. Вместе с вами разделяем эту боль. Пусть наш защитник покоится с Богом. Вечная память и вечная слава!", – написал Коломыйский городской голова.

Богдан Станиславский отметил, что вскоре сообщит, когда можно будет провести в последний путь защитника Украины Николая Вышиванюка.

выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Вышиванюка. Вечная память украинскому защитнику, который до последнего вздоха защищал родную землю.