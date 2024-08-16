Трагічну звістку повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Житель Раківчика Микола Вишиванюк загинув 10 серпня під час виконання завдання.

Дивіться також Назавжди 19: на Луганщині загинула військовослужбовиця Юлія Бояновська

Загинув військовий з Прикарпаття Микола Вишиванюк

Загиблий воїн був стрільцем-помічником гранатометника 32-ї окремої механізованої бригади. Герой хоробро обороняв Україну на Донеччині.

"Від всієї громади висловлюю щире співчуття рідним та близьким воїна. Разом з вами розділяємо цей біль. Нехай наш захисник спочиває з Богом. Вічна памʼять та вічна слава!", – написав Коломийський міський голова.

Богдан Станіславський зазначив, що невдовзі повідомить, коли можна буде провести в останню путь оборонця України Миколу Вишиванюка.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Вишиванюка. Вічна пам'ять українському захиснику, який до останнього подиху боронив рідну землю.