Трагічну звістку повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Житель Раківчика Микола Вишиванюк загинув 10 серпня під час виконання завдання.
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Загинув військовий з Прикарпаття Микола Вишиванюк
Загиблий воїн був стрільцем-помічником гранатометника 32-ї окремої механізованої бригади. Герой хоробро обороняв Україну на Донеччині.
"Від всієї громади висловлюю щире співчуття рідним та близьким воїна. Разом з вами розділяємо цей біль. Нехай наш захисник спочиває з Богом. Вічна памʼять та вічна слава!", – написав Коломийський міський голова.
Богдан Станіславський зазначив, що невдовзі повідомить, коли можна буде провести в останню путь оборонця України Миколу Вишиванюка.