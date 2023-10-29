Во Львовской области побили Тищенко: полиция открыла дело

СМИ заявили, что во Львовской области напали на нардепа Николая Тищенко. Полиция начала досудебное расследование.

В пресс-службе полиции 24 Каналу подтвердили, что на нардепа было совершено нападение. Пока Тищенко еще не комментировал ситуацию.

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В Брюховичах напали на Тищенко

В настоящее время нардеп Николай Тищенко находится во Львовской области. СМИ заявили, что вечером 28 октября на Тищенко было совершено нападение, и он написал заявление в полицию.

По данным разных телеграм-каналов, в Брюховичах неизвестный ударил нардепа кулаком в шею и якобы угрожал его убить.

Спикер областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская подтвердила факт избиения нардепа. Она сообщила, что по его заявлению начато досудебное расследование по статье 125 – умышленное легкое телесное повреждение. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

По его заявлению начато расследование, устанавливаем обстоятельства,

– сказала Светлана Добровольская.

Какое наказание грозит нападающему

За умышленное легкое телесное повреждение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме этого, суд может назначить злоумышленнику общественные работы на срок до 200 часов или даже исправительные работы на срок до одного года.

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