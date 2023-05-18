Обучал украинских военных: под Бахмутом погиб американский ветеран Николас Меймер

На Бахмутском направлении погиб ветеран армии Соединенных Штатов Николас Меймер. Ему было всего 45 лет.

Американец приехал в Украину, чтобы учить наших солдат западным методикам ведения войны. Мужчина скончался в результате удара российской артиллерии.

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Что известно о гибели американского героя

Близкий друг Меймера и отставной полковник армии США Перри Блэкберн рассказал, что американский доброволец находился в здании в Бахмуте, которое обрушилось после артиллерийского обстрела россиян. По его словам, он либо погиб от самого удара, либо уже в результате падения обломков дома.

Большинство американцев и украинцев там смогли убежать. К сожалению, Нику – не удалось,

– заметил Блэкберн.



Американец Николас Меймер погиб на войне в Украине / Фото Джеймса Риша

Впоследствии тело Меймера обнаружили наемники ЧВК "Вагнера". Евгений Пригожин опубликовал видео, где показал паспорт американца и прочел имя "Николас". "Повар Путина" также отметил, что передаст Меймера Соединенным Штатам, ведь он скончался "не в постели дедушкой, а на войне".

Чем занимался до своей смерти Меймер

До начала войны в Украине Николас Меймер жил в штате Айдахо. Согласно его послужному списку он прослужил в армии США более 20 лет и в 2018 году вышел на пенсию.



Николас Меймер тренировал украинских добровольцев / Фото с фейсбука Николаса Меймера

Американец переехал преподавать английский в Испанию за два месяца до российского вторжения в Украину. Далее, уже наблюдая события в нашей стране, он решил приехать помогать украинским защитникам.

В Украине он обучал гражданских добровольцев и занимался созданием программы подготовки отрядов территориальной обороны.

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