Николас свирепствует: Байден объявил о чрезвычайном положении в Луизиане из-за урагана

На Штаты обрушился ураган Николас, первый удар был по Техасу. Под угрозой также Мексика и штат Луизиана. В последней президент Джо Байден объявил чрезвычайное положение.

Глава Белого дома приказал оказать помощь силам местного реагирования. Координировать усилия будет Департамент нацбезопасности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

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Профильный департамент готов при необходимости эвакуировать людей

Департамент в случае необходимости предоставит оборудование и ресурсы, а также обеспечит эвакуацию людей и перемещение их в убежища.

Между тем, Николас уже добрался до побережья Техаса и задел часть Луизианы. Техасский губернатор Грег Эббот предупредил, что местные жители должны быть готовы к наводнениям. В Луизиане тоже подтвердили: ожидают мощные ливни.

Мы должны убедиться, что непогода никого не захватит врасплох,

– заметил губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс.

Кратко об урагане Николас:

Тропический шторм добрался до побережья США 13 сентября.

Ураган движется со стороны Мексиканского залива.

Со временем Николас превратился в ураган – пока 1 категории.

Под ударом – Техас, Луизиана и Мексика.

В Хьюстоне временно закрыли школы и центры вакцинации.

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