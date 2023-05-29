Ближайшему соратнику Пушилина грозит пожизненное: СБУ объявила подозрение Никонорову

Служба безопасности вместе с Государственным бюро расследований собрала доказательную базу на Алексея Никонорова, возглавляющего так называемую администрацию главаря террористической организации "ДНР" Пушилина.

Правоохранители уже собрали необходимую доказательную базу. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Что известно о предателе, который ближе всего к террористу Пушилину и где сейчас находится – рассказываем дальше.

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Никоноров – бывший старший оперуполномоченный Государственной налоговой в Голосеевском районе Киева. Следствие установило, что в 2014 году чиновник самовольно покинул место службы и незаконно перешел на временно оккупированную часть Донецкой области.

Там он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и впоследствии вошел в ближайшее окружение террориста Пушилина. Именно по его протекции Никоноров занимал руководящие "должности" в "аппарате народного совета "днр"", а с декабря 2018 года возглавил "администрацию" главаря квазигосударственного образования,

– говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что на протяжении 2014 – 2018 годов Никоноров работал на разных должностях в аппарате так называемого "народного совета днр".

В конце 2018 года предатель "пошел на повышение" и возглавил администрацию так называемого "председателя" террористической организации "ДНР".

После начала полномасштабного вторжения фигурант осуществлял пропагандистскую и дезинформационную деятельность, делал публичные призывы к поддержке решений и действий оккупантов.

Предателю грозит пожизненное

Фигуранту сообщили о подозрении по частям 1, 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Пока он скрывается от правосудия на временно захваченной территории на Востоке Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя к ответственности.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.