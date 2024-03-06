ТЦ больше не существует: жуткие последствия атаки России по Никополю
Российская армия ежедневно наносит удары по городам Украины, подвергая опасности жизни людей. В результате атаки по Днепропетровской области пострадал торговый центр в Никополе.
Вечером 6 марта стало известно об артиллерийском обстреле ТЦ в Никополе Днепропетровской области. В результате атаки здание вспыхнуло – на место выехали спасатели, – информирует 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Сергея Лысака и пресс-службу ГСЧС.
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Никополь после вражеской атаки
На ликвидацию последствий вражеской атаки понадобилось около шести часов. К операции привлекли 70 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Враг нанес артиллерийский удар по гражданскому объекту на Днепропетровщине. Днем под вражеский обстрел в Никополе попало одно из складских помещений. Почти 6 часов понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать пожар,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что огонь распространился на площади 4 000 квадратных метров, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
Спасатели тушат огонь в ТЦ в Никополе / Фото ОВА
"Пожар в торговом центре Никополя потушили. К ликвидации последствий от ГСЧС было привлечено 70 спасателей и 19 единиц пожарно-спасательной техники", – пишет Лысак и пресс-служба ГСЧС.
Ликвидация последствий вражеского обстрела в Никополе: смотрите видео ГСЧС
Враг не прекращает террор
- В Генштабе Вооруженных Сил Украины вечером 6 марта сообщили, что за сутки Россия нанесла 5 ракетных и 75 авиационных ударов, осуществив 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирных населенных пунктах.
- Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
- В частности, известно, что днем 6 марта российские оккупанты атаковали поселок Боровая Харьковской области. Захватчики ударили ракетой "Искандер-М" по населенному пункту. По предварительной информации, есть один погибший и семь раненых.
- В то же время российские военные ночью 6 марта атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед". В результате попадания дронов есть серьезные разрушения: один из дронов попал посреди двора – то есть между многоэтажками. В доме людей выбило окна, повреждено несколько автомобилей.