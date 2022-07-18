Артиллерию россиян, которая обстреливают Днепропетровщину, прячут за стенами Запорожской АЭС

В Днепропетровской области сохраняется угроза артиллерийских обстрелов. россияне могут наносить удары с другого берега Днепра. Речь идет о временно оккупированной территории Запорожья, в частности городе Энергодар и соседних населенных пунктах.

Для оккупантов ЗАЭС – это атомный щит

Захватчики используют Запорожскую АЭС в Энергодаре как атомный щит для обстрелов, так же как гражданских людей Херсонской области держат как живой щит. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога.

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По его словам, россияне сосредоточили на ЗАЭС очень много военной техники и боекомплектов. Они знают, что могут свободно обстреливать Никополь, который в последние дни страдает от вражеских ударов, а также другие подконтрольные Украине территории, ведь ответного удара не получат.

Любой снаряд, который теоретически может прилететь не туда, куда нужно, и задеть энергоблок, приведет к катастрофическим последствиям. Более того, их почувствуют не только Украина и Европа, но и россия, ведь радиации, как метко заметил корреспондент, безразлично.

Запорожская АЭС в Энергодаре является самой большой по мощности в Европе. Для сравнения – она в 6 раз мощнее Чернобыльской.

Радиации безразлично, какого цвета у тебя флаги и какие политические или геополитические убеждения. Радиации безразлично, она все равно убивает все живое вокруг,

– подчеркнул корреспондент.

Корреспондент рассказал, что Днепропетровщину обстреливают с территории Запорожской АЭС: смотрите видео

россияне обстреливают Никополь