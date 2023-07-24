"Ситуация была взрывоопасна": экспрезидент США Никсон предвидел войну в Украине в 1994 году

На днях в США рассекретили президентскую библиотеку Билла Клинтона, который являлся главой Белого дома с 1993 по 2001 годы. Самой интересной находной стало письмо одного из его предшественников Ричарда Никсона, в котором тот предсказал войну между Украиной и Россией фактически за 20 лет до начала.

Свое письмо Ричард Никсон направил Биллу Клинтону 21 марта 1994 года. В документе на 7 страниц экс-президент США предупредил своего преемника о том, что отношения Украины и России существенно ухудшатся. Так и случилось 20 лет спустя.

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Никсон предостерег Клинтона

Ричард Никсон написал письмо Биллу Клинтону после визитов в Украину и Россию. В итоге экс-президент предупредил тогдашнего главу Белого дома, что игра тогдашнего президента России Бориса Ельцина в демократию кончилась. В частности, Никсон отметил, что у Ельцина стали более острыми проблемы с алкоголизмом и депрессией, свидетельствовавшие о том, что он не сможет долго выполнять свои обязанности.

Его пьянство длиннее, а периоды депрессии чаще. Наиболее неприятным является то, что он больше не может выполнять свои обязательства перед вами и другими западными лидерами во все более антиамериканской среде в Думе и стране,

– писал Никсон.

Кроме того, несмотря на то, что в те времена несмотря на напряжение вокруг Крыма и вопросы Черноморского флота, отношения Украины и России улучшились, Никсон предупреждал, что ситуация взрывоопасна. Экс-президент США замечал, что если ситуация выйдет из-под контроля, то война будет в разы хуже событий в Боснии и Герцеговине, где вспыхнула война после распада Югославии.

Никсон также призвал Клинтона усилить дипломатическое представительство в Киеве и следили за событиями в России, в том числе за тем, кто станет преемником Ельцина. В 1994 году было максимально непонятно, кто заменит главу Кремля, ведь Путин появился только через 5 лет.

Из-за важности Украины я неохотно призываю вас немедленно усилить наше дипломатическое представительство в Киеве,

– говорилось в письме.

Но, очевидно, Клинтон не учел письмо Никсона и уже в декабре 1994 года в Будапеште был подписан меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности от США, Великобритании и России. Последняя через 20 лет нарушила свои обязательства и начала вторжение в Украину, аннексировав Крым и начав войну на Донбассе, переросшую в полномасштабную агрессию.

Клинтон сожалеет о Будапештском меморандуме

В апреле этого года Билл Клинтон в одном из интервью заявил, что сожалеет о том, что во время своего президентства побудил Украину отказаться от ядерного оружия. Если бы Украина сохранила свой арсенал, то, по мнению экс-президента США, войны не было бы.

В то же время Клинтон отметил, что украинцы боялись отдавать ядерное оружие, однако партнеры убедили пойти на такой шаг, который закрепили меморандумом в Будапеште. Клинтон заявил, что сейчас чувствует себя ужасно из-за того, что был причастен к ядерному разоружению Украины, которым позже воспользовался Путин.