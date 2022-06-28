Никто не думал, что это конец – боец о секретном вылете из "Азовстали", ранении и тяжелых боях

Эвакуация вертолетами из "Азовстали" – это смелость, граничащая с фантастикой. Вытаскивать раненых бойцов из окруженного завода, который круглосуточно обстреливали в радиусе 360 градусов, было слишком рискованно. Но украинским пилотам это удавалось. Во время этой спецоперации вырвали из ада десятки военных, в том числе 21-летнего Влада, с которым нам удалось пообщаться.

Влад не называет своей фамилии и не показывает лицо в целях безопасности. Россияне уже пытались найти родных бойца – пришли прямо к нему домой в родном Мелитополе, который сейчас в оккупации. Так что конфиденциальность разговора мы сохраняем.

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Поговорить с Владом удалось в одном из центров реабилитации. Сейчас парень чувствует себя гораздо лучше. События, происходившие с ним буквально месяц назад, вспоминает довольно сдержанно и взвешенно. Не считает себя героем и говорит, что делал то, что должен. Защита Родины для него обязанность, не требующая объяснений. К полку защитников Мариуполя Влад присоединился в 2018 году, с тех пор и готовился к войне.

Влад рассказал об эвакуации из "Азовстали" первым вертолетом: смотрите видео

Ожидали и готовились: разговор с 21-летним Владом о защите Мариуполя

Сколько времени вы были на фронте и сразу ли были в Мариуполе?

Был сразу в Мариуполе. Там у нас база полка, соответственно, и базировались мы там. Поэтому, когда все начиналось, мы уже были в городе.

Ожидали, что будет полномасштабное вторжение России?

Да, и в полку ожидали. Мы постоянно готовились. И были готовы. Мы же боевое подразделение, соответственно – постоянно готовимся.

Ранение. "Азовсталь". Эвакуация: хронология спасения Влада

Как вы получили ранение, какими были обстоятельства боя?

10 марта мы находились в окрестностях Восточного микрорайона Мариуполя – занимали там оборону. Пришла ДРГ противника, мы вступили в бой. Я остался на открытой местности под огнем, перемещался в укрытие и пуля попала в ногу.

Как проходила ваша эвакуация?

С 10 по 16 марта я лежал в 61 госпитале в Мариуполе. А потом на него сбросили авиабомбу. Половину госпиталя разнесло. Дальше началась эвакуация, людей развозили на "Азовмаш" и "Азовсталь".

Я дождался эвакуации на "Азовсталь", где находился с 16 по 21 марта. В 3 часа ночи меня разбудили и сказали, что будет эвакуация. К 4 я уже был готов, то есть лежал на носилках. Потом около полутора часов мы катались по "Азовстали" под обстрелами. И еще где-то полчаса ждали вертолет.

Прилетел вертолет, выгрузил боеприпасы, медикаменты. Соответственно потом загрузили нас и мы улетели.

Многих людей удалось эвакуировать?

Не скажу точно, но в общей сложности где-то человек 60.

Каким по счету был вертолет, которым вас эвакуировали? Знаю, что было несколько спецопераций, и не все были успешны.

Это была первая. Самая первая, как я понимаю.

Вы отдавали себе отчет в том, насколько это рискованная эвакуация?

Да... да…

Но верили, что она будет успешной?

Да, верили.

Сколько времени вы летели примерно? И что ощущали после приземления?

Около 2 часов. Сначала мы взлетели и ощущения были такими, что мы можем не вылететь. После взлета летели больше часа.

Потом вертолет сел на дозаправку и нам сказали, что мы уже на своей земле, то есть на безопасной территории. Это было таким облегчением. Далее еще 40 минут полета и мы сели в аэропорту Днепра. Уже оттуда нас развозили скорыми по больницам.

А сколько бойцов удалось эвакуировать вместе с вами?

В моем вертолете летело 7 человек. Из них 4 было на носилках, занимавших очень много места. И еще 3 человека сидячих.

Все были в тяжелом состоянии, как я понимаю?

Да-да. Меня привезли и отправили в отдел травматологии, а кто-то вообще попал в реанимацию и находился там еще около 1-2 недель.

Были ли среди эвакуированных ваши близкие побратимы?

Нет. Большинство, кого я знаю, осталось на "Азовстали".

С ними удавалось поддерживать связь?

Ну… после 18 мая никто на связь не выходит.



Разговор с Владом, эвакуированным из "Азовстали" защитником Мариуполя / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

"За час самолет сбрасывал около трех бомб": какова была ситуация в Мариуполе и на "Азовстали"

Вы вспоминали моменты, когда приехали на "Азовсталь". Какой была ситуация, когда уже уезжали? Насколько она была критической?

Когда я приехал на "Азовсталь", это еще в принципе походило на завод. Смотришь – здание в нормальном состоянии. Когда мы уже уезжали – завод невозможно было узнать. Все разбито, дороги нет, машины едут на спущенных колесах, повсюду воронки, ямы.

Обстрелы происходили часто?

Постоянно. Где-то числа с 15 россияне начали привлекать авиацию – так в упор. Наверное, за час самолет сбрасывал около трех бомб. Это продолжалось постоянно – и днем, и ночью. Они до ночи немного затихали, но где-то в 5 утра это снова повторялось и так где-то до 1 – 2 ночи. Перерывов почти не было.

Плюс работало РСЗО (реактивная система залпового огня – 24 канал), артиллерия.

Прилетало даже у входа в бункер, где мы лежали. Соответственно был такой глухой удар, смотришь – а все в пыли. Такое чувство, что там сверху ничего нет.

Россияне обстреливали "Азовсталь" фосфорными снарядами / Скриншот с видео

Вы лежали в военном госпитале?

С 10 по 16 марта – да, а потом меня перевезли в подвал бомбоубежища. Они бомбили и бомбоубежище. Зная, что там, скорее всего, раненые. Но им без разницы.

Сколько было примерно раненых и в каком они были состоянии?

Я видел около 150 человек. Это по состоянию на 20 марта. Где-то 40 – 50% раненых были средней тяжести и могли ходить. Все остальные – лежали. Они нуждались в постоянном уходе, капельницах, перевязках. Они не могли сами ничего сделать. Ни воды попить, ничего.

К тому времени еще была возможность оказывать раненым помощь? Были медикаменты?

Да. Немного, но еще были. Я видел, когда нас увозили, что с вертолета тоже выгружали всякие медикаменты, оружие.