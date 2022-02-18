Никто не знает, но нужно быть готовым ко всему, – Бербок о ситуации вокруг Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок не смогла дать утвердительный ответ относительно ситуации вокруг Украины. В то же время она подчеркнула, что следует быть готовым ко всему.

Такое заявление Бербок сделала на Мюнхенской конференции по безопасности. Журналист, в частности, поинтересовался, что сейчас происходит на Востоке Украины.

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"Я не знаю, никто не знает"

На вопрос журналиста о том, как можно назвать ситуацию на Востоке Украины, Бербок ответила, что пока "ничего не знает". Кроме того, она не владеет такой информацией и "нужно быть готовыми ко всему".

Я не знаю, никто не знает, поэтому нужно быть готовым ко всему,

– заявила глава МИД Германии.

Также во время конференции Бербок попросила называть кризис в Восточной Европе "российским", а не "украинским". Однако добавила, что не считает полномасштабное вторжение России в Украину вероятным сценарием его развития.

Кроме этого Бербок подчеркнула, что Кремль может провести операцию "под чужим флагом" или даже "организовать переворот в Украине".

В завершение министр иностранных дел Германии призвала Россию немедленно отвести войска от границы с Украиной, иначе будут введены "беспрецедентные" санкции.

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Что происходит на Донбассе: последние события

Это уже не первая провокация со стороны боевиков. В частности, 18 февраля обстреляли город Счастье в Луганской области.

Также пророссийские наемники объявили эвакуацию людей в Россию. После в оккупированном Донецке посреди дня начали раздаваться сирены. Люди в панике снимали деньги с банкоматов и образовывали очереди возле заправок.

В Кремле сначала заявили, что не знали об эвакуации. Однако уже вечером Владимир Путин сказал, что готов платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному".

Еще один циничный поступок террористов на Донбассе. Они решили ставить на "воинский учет" несовершеннолетних. Теперь подростки 2005 года рождения становятся "военнообязанными".

На фоне таких событий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил жителей оккупированных территорий не верить боевикам, потому что Киев никаких наступательных действий не планирует.

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