Никто не знает, но нужно быть готовым ко всему, – Бербок о ситуации вокруг Украины
Источник:Spiegel
Глава МИД Германии Анналена Бербок не смогла дать утвердительный ответ относительно ситуации вокруг Украины. В то же время она подчеркнула, что следует быть готовым ко всему.
Такое заявление Бербок сделала на Мюнхенской конференции по безопасности. Журналист, в частности, поинтересовался, что сейчас происходит на Востоке Украины.
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"Я не знаю, никто не знает"
На вопрос журналиста о том, как можно назвать ситуацию на Востоке Украины, Бербок ответила, что пока "ничего не знает". Кроме того, она не владеет такой информацией и "нужно быть готовыми ко всему".
Я не знаю, никто не знает, поэтому нужно быть готовым ко всему,
– заявила глава МИД Германии.
Также во время конференции Бербок попросила называть кризис в Восточной Европе "российским", а не "украинским". Однако добавила, что не считает полномасштабное вторжение России в Украину вероятным сценарием его развития.
Кроме этого Бербок подчеркнула, что Кремль может провести операцию "под чужим флагом" или даже "организовать переворот в Украине".
В завершение министр иностранных дел Германии призвала Россию немедленно отвести войска от границы с Украиной, иначе будут введены "беспрецедентные" санкции.
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