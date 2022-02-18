Таку заяву Бербок зробила на Мюнхенській безпековій конференції. Журналіст, зокрема, поцікавився, що зараз відбувається на сході України.

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"Я не знаю, ніхто не знає"

На запитання журналіста про те, як можна назвати ситуацію на Сході України, Бербок відповіла, що поки "нічого не знає". Крім того, вона не володіє такою інформацією та "треба бути готовими до всього".

Я не знаю, ніхто не знає, тому треба бути готовим до всього,

– заявила очільниця МЗС Німеччини.

Також під час конференції Бербок попросила називати кризу у Східній Європі "російською", а не "українською". Проте додала, що не вважає повномасштабне вторгнення Росії в Україну ймовірним сценарієм її розвитку.

Окрім цього Бербок наголосила, що Кремль може провести операцію "під чужим прапором" або навіть "організувати переворот в Україні".

На завершення міністерка закордонних справ Німеччини закликала Росію негайно відвести війська від кордону з Україною, інакше буде запроваджено "безпрецедентні" санкції.

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Що відбувається на Донбасі: останні події

Це вже не перша провокація з боку бойовиків. Зокрема, 18 лютого обстріляли місто Щастя у Луганській області.

Також проросійські найманці оголосили евакуацію людей в Росію. Опісля в окупованому Донецьку посеред дня почали лунати сирени. Люди в паніці знімали гроші з банкоматів і утворювали черги біля заправок.

У Кремлі спочатку заявили, що не знали про евакуацію. Проте вже вечері Володимир Путін сказав, що готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".

Ще один цинічний вчинок терористів на Донбасі. Вони вирішили ставити на "військовий облік" неповнолітніх. Тепер підлітки 2005 року народження стають "військовозобов'язаними".

На тлі таких подій головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попросив жителів окупованих територій не вірити бойовикам, бо Київ жодних наступальних дій не планує.

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