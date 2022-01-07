Никуда не денутся, – социолог сказал, что ждет Тимошенко, Порошенко и Бойко

Украинцы возмущаются из-за зашкваров и скандалов в Раде, также недовольны неопытностью новых политиков. Однако они точно знают одно – возвращаться к старым политикам не хотят.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Тем не менее, такие настроения украинцев не означают конец карьеры старых политиков.

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"Украинец не хочет возвращения назад. Если мы говорим о новых и старых политиках, украинец говорит: "Да, сейчас политики неопытные, наломали дров, зашквары, скандалы в Верховной Раде, но к предыдущим мы не хотим возвращаться", – заверил Антипович.

Что будет со старыми политиками

Он назвал Юлию Тимошенко, Петра Порошенко и Юрия Бойко "высшей лигой в украинской политике".

У них будет своя поддержка, и никуда они не денутся. Я не говорю, что у них фанаты есть (кроме Юлии Владимировны и Петра Алексеевича), однако эти политики будут иметь поддержку, достаточно стабильную. Алексей Антипович Директор социологической группы "Рейтинг"

Несмотря на поддержку, развиваться этим политикам уже тоже некуда.

Как можно сменить Тимошенко, которая в политике 20 лет? Никак,

– подчеркнул Антипович.

Он подытожил, что в обществе возникает запрос на условно новых политиков, но с опытом. В качестве примера Антипович назвал Дмитрия Разумкова и Владимира Гройсмана – эти люди были на должностях и уже что-то делали.

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Полное интервью с Алексеем Антиповичем: смотрите видео

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