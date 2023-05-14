Как коллаборантка помогает похищать украинских детей: Сысоева рассказала механизм
Россияне принудительно вывозят воспитанников школ-интернатов и центров социально-психологической реабилитации. Но оккупанты могут держать их в заложниках, ведь вывоз детей на территорию России – это похищение.
Об этом 24 Каналу заявила депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Она отметила, что украинцы для россиян не имеют никакой ценности. Оккупанты используют их, в частности, либо для пропаганды, либо как "живой щит".
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"За этот год они показали отношение к нашим людям. Для них нет ничего святого", – подчеркнула Сысоева.
Помогает оккупантам в депортации
Депутат Запорожского райсовета отметила, что похищению украинских детей способствуют и местные коллаборанты.
"Есть такая школа-интернат в Каменке-Днепровской, откуда вывезли детей. Ее возглавляет экс-депутат Запорожского облсовета Нина Гурская. Это коллаборантка, которая с удовольствием снимается в российских пропагандистских видео", – заявила Сысоева.
Как коллаборантка в Запорожской области помогает оккупантам похищать детей: смотрите видео
По ее словам, Гурская рядом с российскими военными рассказывала, как она отдает детей.
Вот вывозите, дети не должны страдать от войны". Это просто ужасно,
– рассказала депутат Запорожского районного совета.
Похищение украинских детей россиянами
- Россия депортировала из Украины 19 393 ребенка. Такие официально подтвержденные данные сообщила советник-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Однако это поименный список. Герасимчук отметила, что на самом деле россияне похитили 200 – 300 тысяч украинских детей.
- По ее словам, многим детям, которых вывезли с оккупированных территорий, уже нашли новые семьи в стране-агрессоре. Эти усыновления незаконны, но вернуть этих детей в Украину – будет сложно. Особенно, если говорится о маленьких детях, которые не помнят о том, откуда они. Однако Украина найдет и вернет каждого ребенка.
- Россияне проводят так называемые "медосмотры" детей, на которых отбирают только самых здоровых. А после того детей депортируют.
- Оккупанты открыли уголовное производство против 14-летней украинки, которую они похитили. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, все из-за того, что россияне не хотят возвращать девочку в Украину.