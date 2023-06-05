В Нижнем Новгороде горел завод "Красная Этна": черный дым виднелся по всему городу

В российском Нижнем Новгороде загорелся завод "Красная Этна". Он производит крепежные изделия.

Российское издание ASTRA написало о пожаре утром 5 июня. На опубликованных кадрах заметен черный дым, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожарах в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде горит завод крепежных изделий "Красная Этна",

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, об этом сообщают местные жители. Пропагандисты рассказали, что российский завод расположен на улице Порт-Артурской, там виднелся пожар. Известно, что:

возгорание произошло внутри цеха по переработке пластика – там пылали имущество и транспорт;

– там пылали имущество и транспорт; по состоянию на 9:02 5 июня открытое горение потушили, однако продолжались работы по полной ликвидации пожара.

Пожар в Нижнем Новгороде / Фото росСМИ

Тогда же российские СМИ писали, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пропагандисты отмечали, что черный дым был виден из всех частей города.

По состоянию на 10:45, 5 июня российские пропагандисты написали, что якобы пожар на нижненовгородском заводе "Красная Этна" полностью ликвидировали. Как традиционно говорят оккупанты, погибших и пострадавших там нет.

На месте происшествия якобы работали спасатели. Причин возгорания враги еще не знают.

Ночь у россиян была тревожной

В ночь на 5 июня у россиян было тревожно. Оккупанты заявили, что в Белгородской области горел энергетический объект.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что якобы произошла "атака дрона со взрывчаткой". В телеграм-каналах писали о взрывах и, вероятно, работе ПВО. Однако Гладков заявил, что якобы взрыв вызвал "сброшенное взрывное устройство из беспилотника".

Кроме того, в городе Суджа Курской области россияне пошли еще дальше и заявили о якобы "приземлении дрона украинских военных". Более того, россияне фантазировали, что якобы он "принадлежал батальону "Азов".

Однако Украина не атакует российскую территорию, а наносит удары только по оккупированным землям.

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Впоследствии враги снова пожаловались из-за падения дронов в Калужской области. По данным пропагандистов, дроны якобы обнаружили на трассе.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что 5 июня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 километре и 283 упали 2 беспилотника. По данным российских властей, детонации не произошло.