Прямо перед зданием ФСБ: в России заметили флаг Украины

В Нижнем Новгороде неизвестные подняли украинский флаг возле здания института ФСБ. Оккупанты быстро мчались туда, чтобы снять сине-желтый флаг.

Так, Государственный Флаг Украины был замечен у здания федеральной службы безопасности на Казанском шоссе. Об этом со ссылкой на российские телеграм-каналы пишет 24 Канал.

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Украинский флаг был замечен у здания ФСБ

Соответствующие сообщения появились в сети утром 18 августа. Местный телеграм-канал распространил кадры с места событий. Кроме того, под видео отметили, что накануне там якобы был большой пакет, который удивил жителей. Впрочем, сегодня он якобы слетел и развевался украинский флаг.

Конечно же, оккупанты срочно бросили силы, чтобы снять флаг. На место направили спецмашину мчс-ников с лестницей.

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Флаг Украины в Нижнем Новгороде: смотрите видео

Украинский флаг развевается прямо перед зданием ФСБ: смотрите видео