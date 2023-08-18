Так, Державний Прапор України помітили біля будівлі федеральної служби безпеки на Казанському шосе. Про це з посиланням на російські телеграм-канали пише 24 Канал.

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Український прапор помітили біля будівлі ФСБ

Відповідні повідомлення з'явилися у мережі вранці 18 серпня. Місцевий телеграм-канал поширив кадри з місця подій. Окрім того, під відео зазначили, що напередодні там нібито був великий пакет, що здивував жителів. Втім, сьогодні він буцімто злетів та замайорів український прапор.

Звичайно ж, окупанти терміново кинули сили, аби зняти стяг. На місце направили спецмашину мнс-ників з драбиною.

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Прапор України в Нижньому Новгороді: дивіться відео

Український прапор майорить прямо перед будівлею ФСБ: дивіться відео