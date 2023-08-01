Оккупанты сбросили на Нью-Йорк 6 авиабомб: есть массовые разрушения

В Донецкой области российские захватчики сбросили шесть авиабомб на поселок Нью-Йорк. Атака произошла 31 июля.

К сожалению, в результате атаки есть значительные разрушения. Однако люди не пострадали.

Важно В Часовом Яру россияне уничтожили Дворец культуры: он был гуманитарным штабом для людей

Оккупанты сбросили на Нью-Йорк авиабомбы

Так, в результате обстрела разрушениям подверглись 2 многоквартирных и 31 частный дом, а также школа. К счастью, люди благодаря своевременной эвакуации не пострадали.

Кроме того, в течение суток Россия атаковала и другие населенные пункты Донецкой области:

По Краматорску враг попал тремя ракетами С-300, повреждено админздание и промышленные помещения.

В результате артиллерийского обстрела в селе Зоряное Марьинской громады погибли двое жителей, 34 и 38 лет.

Одного мужчину убило на месте, другого пытались спасти "Белые ангелы", но во время эвакуации в больницу от несовместимых с жизнью ран он скончался. Также полицейские оказали помощь раненой 40-летней женщине. Разрушен частный дом.

В селе Веселое под удар с ЗРК С-300 попало фермерское хозяйство, люди не пострадали.

Последствия обстрелов Донецкой области / фото полиции

Какая ситуация в Донецкой области: последние новости