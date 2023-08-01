Оккупанты сбросили на Нью-Йорк 6 авиабомб: есть массовые разрушения
1 августа 2023, 11:28Читати новину українською
Источник:МВД Украины
В Донецкой области российские захватчики сбросили шесть авиабомб на поселок Нью-Йорк. Атака произошла 31 июля.
К сожалению, в результате атаки есть значительные разрушения. Однако люди не пострадали.
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Оккупанты сбросили на Нью-Йорк авиабомбы
Так, в результате обстрела разрушениям подверглись 2 многоквартирных и 31 частный дом, а также школа. К счастью, люди благодаря своевременной эвакуации не пострадали.
Кроме того, в течение суток Россия атаковала и другие населенные пункты Донецкой области:
- По Краматорску враг попал тремя ракетами С-300, повреждено админздание и промышленные помещения.
- В результате артиллерийского обстрела в селе Зоряное Марьинской громады погибли двое жителей, 34 и 38 лет.
- Одного мужчину убило на месте, другого пытались спасти "Белые ангелы", но во время эвакуации в больницу от несовместимых с жизнью ран он скончался. Также полицейские оказали помощь раненой 40-летней женщине. Разрушен частный дом.
- В селе Веселое под удар с ЗРК С-300 попало фермерское хозяйство, люди не пострадали.
Последствия обстрелов Донецкой области / фото полиции
Какая ситуация в Донецкой области: последние новости
- За 31 июля россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Звездном. Еще 3 человека за сутки получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- В ОВА сообщали, что на Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Благодатное Великоновоселковской громады – без жертв.
- На Донецком направлении 2 человека погибли в Звездном Кураховской громады. Авдеевка подверглась танковым обстрелам – есть попадание на четырех улицах. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка и Георгиевка. Поврежден дом в Соловьеве Очеретинской громады.
- На Горловском направлении россияне обстреляли из Ураганов Александро-Калиново Ильиновской громады. В Часовоярской громаде поврежден дом. В Нью-Йорке в результате авиаударов повреждены 35 домов и интернат, еще 5 домов повреждены в Торецке.
- На Лисичанском направлении в Звановской громаде повреждено 10 домов: 5 в Звановке и 5 в Переездном. В Лиманской громаде зафиксировано 16 обстрелов.