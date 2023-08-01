На жаль, внаслідок атаки є значні руйнування. Однак люди не постраждали.

Важливо У Часовому Ярі росіяни знищили Палац культури: він був гуманітарним штабом для людей

Окупанти скинули на Нью-Йорк авіабомби

Так, унаслідок обстрілу руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 31 приватний будинок, а також школа. На щастя, люди завдяки вчасній евакуації не постраждали.

Окрім цього, впродовж доби Росія атакувала й інші населені пункти Донецької області:

  • По Краматорську ворог поцілив трьома ракетами С-300, пошкоджено адмінбудівлю та промислові приміщення.
  • Унаслідок артилерійського обстрілу в селі Зоряне Мар'їнської громади загинули двоє мешканців, 34 і 38 років.
  • Одного чоловіка вбило на місці, іншого намагалися врятувати "Білі янголи", але під час евакуації до лікарні від несумісних з життям ран він помер. Також поліцейські надали допомогу пораненій 40-річній жінці. Зруйновано приватну оселю.
  • У селі Веселе під удар із ЗРК С-300 потрапило фермерське господарство, люди не постраждали.

Наслідки обстрілів Донеччини / фото поліції

Яка ситуація на Донеччині: останні новини

  • За 31 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Зоряному. Ще 3 людини за добу одержали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
  • В ОВА повідомляли, що на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Благодатне Великоновосілківської громади – без жертв.
  • На Донецькому напрямку 2 людини загинули у Зоряному Курахівської громади. Авдіївка зазнала танкового обстрілу – є влучання на чотирьох вулицях. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка і Георгіївка. Пошкоджено будинок у Соловйовому Очеретинської громади.
  • На Горлівському напрямку росіяни обстріляли з Ураганів Олександро-Калинове Іллінівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено будинок. У Нью-Йорку внаслідок авіаударів пошкоджено 35 будинків та інтернат, ще 5 будинків пошкоджено у Торецьку.
  • На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 10 будинків: 5 у Званівці і 5 у Переїзному. У Лиманській громаді зафіксовано 16 обстрілів.