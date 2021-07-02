Это не шутка: в Нью-Йорк можно доехать поездом Укрзализныци

2 июля 2021 , 07:58
Читати новину українською

Источник:

Укрзализныця

Укрзализныця заявила, что имеет сообщение с Нью-Йорком. Однако выехать в Штаты украинцы не могут.

В Нью-Йорк поездом

На самом деле это объясняется очень просто – Верховная Рада переименовала поселок Новгородское. Поэтому теперь в Украине есть свой Нью-Йорк в Донецкой области.

К теме В США отреагировали на появление Нью-Йорка в Украине

Постепенно открываем международное сообщение. Однако кто бы мог подумать, что за границу можно путешествовать, не покидая родную страну,
– заявили в Укрзализныце.

Откуда можно доехать в Нью-Йорк

  • С Верхнеторецкого,
  • Лозова,
  • Изюма,
  • Святогорского Лимана.

Что известно о переименовании поселка

  • Нью-Йорк – это историческое название Новгородского. С 1982 года там была колония американского города. Президиум Верховной Рады Украинской ССР издал указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское только в 1951 году.
  • 2 июля 2021 года 301 нардеп проголосовал за то, чтобы вернуть поселку его историческое название.
  • В США такому решению обрадовались и отметили, что это подтверждает наши тесные связи.
Автор: Софія Мінджоса