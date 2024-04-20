"Теория заговора": в США мужчина поджег себя возле здания суда во время рассмотрения дела Трампа
Источник:CBS News
В пятницу, 19 апреля, неизвестный мужчина поджег себя возле здания суда Нью-Йорка. Там происходил выбор присяжных для судебного процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Сообщается, что мужчина зашел в парк через дорогу от здания суда. По словам свидетелей, сначала он разбросал листовки, а потом вытащил что-то из рюкзака, облил себе голову жидкостью и поджег.
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Похоже, что был сторонником теории заговора
Как сообщает CBS News, после того, как у здания суда был ликвидирован пожар, который устроил мужчина, его доставили в ближайшую больницу. Полиция потушила пламя с помощью огнетушителей.
Департамент полиции Нью-Йорка идентифицировал мужчину как 37-летнего Макса Аззарелло из штата Флорида. По их данным он прибыл в Нью-Йорк всего несколько дней назад. Известно, что сейчас мужчина находится в "очень критическом" состоянии, однако он жив.
По данным правоохранителей, Аззарелло сначала зашел в парк, открыл сумку с книгами, а затем разбросал бумаги и брошюры. После этого он вылил себе на голову неизвестное вещество и поджег себя. Очевидцы утверждают, что мужчина горел несколько минут.
Четверо офицеров, которые прибыли на место инцидента, получили легкие ранения.
Мы знаем, что его машина была в Сент-Огастине, штат Флорида, 13 апреля. Так что, где-то между 13 и сегодняшним днем он прибыл. Мы разговаривали с членами семьи – они даже не знали, что он был в Нью-Йорке,
– говорят в полиции.
Правоохранители также рассказали на брифинге, что листовки, которые он разбросал перед тем, как поджечь себя, содержали информацию, которую определили как "теорию заговора".
Что известно об этом деле против Трампа
- 30 марта 2023 года большое жюри присяжных Манхэттена выдвинуло Дональду Трампу уголовные обвинения. Их содержание точно не известно. По данным СМИ, дело касается выплат денег порнозвезде Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.
- Известно, что в 2006 году на благотворительном гольф-турнире порноактриса встретилась с Дональдом Трампом. 45 президент США мог заплатить ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.
- Уже в 2016 году ей выплатили по крайней мере 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа.
- Такие действия являются уголовным преступлением. Ведь, по законам штата Нью-Йорк, за них грозит до 4 лет тюрьмы. Сам Трамп ранее назвал эти обвинения "политическим преследованием".