Наконец-то указали на ее место: что означает отказ от России Нобелевского фонда и МОК

Нобелевский фонд после волны критики решил отозвать приглашение на церемонию вручения Нобелевской премии послам России и Белоруссии. Также Международный олимпийский комитет не разрешил спортсменам из государств-агрессоров принять участие в соревнованиях.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что такая реакция в мировом сообществе положительна для украинского общества. Это еще раз показывает, что никакие провокации России не заставят мир отвернуться от Украины.

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Мир остается с Украиной

По словам Чаленко, "иммунная" система цивилизованного мира сработала правильно. Широкомасштабная волна возмущения вынудила организаторов Нобелевского фонда отказаться от первоочередных идей. То есть мнение, что "от Украины все устали" – просто ничтожно. Эта ситуация показала, что мир остается с Украиной. И сколько бы Россия не пыталась повсюду запускать своих агентов и пытаться все подделать под себя, очевидно, что у нее ничего не удается.

Конечно, мы имеем, например, представителей режима Орбана в Венгрии. Мы видим таких персонажей часто. Но если говорить об общей картине, то мир остается с Украиной и это должно сегодня наоборот усилить нашу борьбу с российской агрессией.

– подчеркнул политолог.

Что означает недопуск россиян и белорусов к Азиатским играм

Международный олимпийский комитет не допустил спортсменов из России и Беларуси к Азиатским играм. Это положительный сигнал для Украины. Чаленко также напомнил о ситуации с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан, которую сначала дисквалифицировали организаторы турнира, а затем отменили решение.

Чаленко рассказал, что означает отказ от России Нобелевского фонда и МОК: смотрите видео

Заметьте! 27 июля Ольга Харлан на чемпионате мира победила россиянку Анну Смирнову и отказалась пожать ей руку после поединка. Та демонстративно ждала полчаса, сидя на стуле, чтобы Харлан вернулась и пожала ей руку.

Однако украинка этого не сделала и получила дисквалификацию от организаторов турнира. 28 июля FIE приостановила дисквалификацию Харлан. В то же время Международный олимпийский комитет предоставил украинской фехтовальщице лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Если они позволят россиянам и белорусам (участвовать в Азиатских играх – 24 Канал), то что это будет? Это будет шквал негатива, социальные сети также будут негативно отзываться о МОК. Тогда МОК погрузится в политику, а они этого очень боятся. Несмотря на то, какие финансы вкладывает Россия через своих олигархов или третьи страны в спортивные и научные структуры – показывает, что уровень лоббизма России в мире продолжает падать.

– подчеркнул политолог.

Вместе с тем, продолжает падать российская экономика и любые планы по владычеству на геополитической арене. В конце концов, если россиян уже изолируют от Азиатских игр, можно представить, что будет с Олимпийскими играми.

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