Ночь в Украине прошла спокойно: в ВСУ объяснили, почему Россия не запускала дроны

Россия в последнее время постоянно атакует Украину дронами ночью. В то же время ночь на 19 января прошла спокойно, поэтому в ВСУ объяснили, почему так произошло.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что причиной этого целый комплекс факторов. В частности, меняется погода, а подстроиться под нее в боевых условиях можно не всегда.

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Дроны невозможно было использовать

По словам Гуменюк, в течение 18 января дроновые атаки и в целом активность БпЛА существенно снизилась. Она объяснила, что действительно невозможно на некоторых участках применить такое вооружение. Сутки перед этим, 17 января, наоборот, характеризовалась существенной активностью врага в воздухе.

Эти сутки прошли гораздо спокойнее. Даже количество артиллерийских обстрелов снизилось,

– отметила спикер.

Она подчеркнула, что раньше мы говорили о 100+ обстрелах, то эти сутки не дотянули и до 70 обстрелов по Херсонской и Николаевской области.

В то же время враг все равно обозначает свое присутствие, пытаясь давить на людей.

Гуменюк сказала, что происходит на левобережье Херсона