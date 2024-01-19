Ночь в Украине прошла спокойно: в ВСУ объяснили, почему Россия не запускала дроны
Россия в последнее время постоянно атакует Украину дронами ночью. В то же время ночь на 19 января прошла спокойно, поэтому в ВСУ объяснили, почему так произошло.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что причиной этого целый комплекс факторов. В частности, меняется погода, а подстроиться под нее в боевых условиях можно не всегда.
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Дроны невозможно было использовать
По словам Гуменюк, в течение 18 января дроновые атаки и в целом активность БпЛА существенно снизилась. Она объяснила, что действительно невозможно на некоторых участках применить такое вооружение. Сутки перед этим, 17 января, наоборот, характеризовалась существенной активностью врага в воздухе.
Эти сутки прошли гораздо спокойнее. Даже количество артиллерийских обстрелов снизилось,
– отметила спикер.
Она подчеркнула, что раньше мы говорили о 100+ обстрелах, то эти сутки не дотянули и до 70 обстрелов по Херсонской и Николаевской области.
В то же время враг все равно обозначает свое присутствие, пытаясь давить на людей.
Гуменюк сказала, что происходит на левобережье Херсона
- Силы обороны продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонской области. На этом направлении стало больше профессиональных российских военных, однако вместе с ними появились и новые проблемы.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что интенсивность штурмовых действий врага нестабильна. Это обусловлено, в частности, раздором внутри оккупационной армии.
- Силы обороны контролируют ситуацию. Штурмы россиян в большинстве своем неудачны, поэтому им приходится возвращаться на занятые позиции. К слову, в районе украинского плацдарма обустроена "полоса невозврата" по бронетехнике, сожженная Силами обороны.