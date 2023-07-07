Ночью были пуски 18 "Шахедов": сколько удалось уничтожить и где

В ночь на 7 июля Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами типа "Шахед" с Юго-Восточного направления. Всего враг выпустил 18 дронов.

Противовоздушная оборона Украины работала в Южных и Восточных регионах. Командование Воздушных сил доложило о результатах работы на утро 7 июля.

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Сбито 12 "Шахедов"

Противник запустил цели по направлению: Приморско-Ахтарск, Краснодарский край. Так, ночью было сбито 12 "Шахедов".

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131",

– говорится в сообщении.



ПВО сбила 12 иранских дронов в ночь на 7 июля / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Обломки "Шахедов" убили двух человек

Заметим, что 6 из 12 сбиты защитниками из ВзК "Восход" над Днепропетровщиной. Там обломки сбитого дрона упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Еще один беспилотник попал по частному предприятию в Криворожском районе, как следствие – вспыхнул пожар.

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Атаки врага дронами