Ночью были пуски 18 "Шахедов": сколько удалось уничтожить и где

7 июля 2023, 08:12
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Воздушные силы ВСУ

В ночь на 7 июля Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами типа "Шахед" с Юго-Восточного направления. Всего враг выпустил 18 дронов.

Противовоздушная оборона Украины работала в Южных и Восточных регионах. Командование Воздушных сил доложило о результатах работы на утро 7 июля.

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Сбито 12 "Шахедов"

Противник запустил цели по направлению: Приморско-Ахтарск, Краснодарский край. Так, ночью было сбито 12 "Шахедов".

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131",
– говорится в сообщении.


ПВО сбила 12 иранских дронов в ночь на 7 июля / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Обломки "Шахедов" убили двух человек

Заметим, что 6 из 12 сбиты защитниками из ВзК "Восход" над Днепропетровщиной. Там обломки сбитого дрона упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека. 

Еще один беспилотник попал по частному предприятию в Криворожском районе, как следствие – вспыхнул пожар. 

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Атаки врага дронами

    • На этой неделе россияне также атаковали Сумы иранскими дронами, было четыре прилета. В результате попаданий повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Погибли три человека.
    • Ранее пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат отмечал, что чаще всего россияне атакуют дронами именно ночью, "чтобы сложнее уничтожать воздушные цели, не иметь к ним визуальной привязки".
    •  А вот уничтожить абсолютно все цели сложно, ведь у нас огромная территория, которую покрыть сплошным ПВО крайне фактически практически невозможно.
    • Обычно российские захватчики запускают "Шахеды" сразу по разным направлениям и ведут их разными маршрутами. Это рассредоточивает работу зенитчиков других специалистов, сбивающих иранские "мопеды".
    • Украинское командование неоднократно отмечало, что если бы вместо МиГ-29 были американские F-16, то эффективность нашей ПВО возросла бы во много раз.

    Автор: Анастасія Лукашевська