Ночью Киев пытались атаковать 18 российских БпЛА, –КМВА

Российские войска ночью 13 марта в очередной раз запускали по Украине ударные БпЛА. В частности, под прицел врага попал Киев.

Так, на подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КГВА.

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Атака Киева

Воздушная тревога в столице ночью звучала в течение 3 часов 1 минуты - с 23:39 до 02:41.

На подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БпЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны или покинули воздушное пространство.