Ночью до Львовщины долетели 10 "Шахедов"

В ночь на 25 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, на Львовскую область оккупанты выпустили 10 "Шахедов".

К счастью, наши силы ПВО сработали отлично. Поэтому попаданий в регионе нет.

К теме Ночью россияне атаковали 22 "Шахедами" почти все области на Западе: куда целили

Враг атаковал Львовщину дронами-камикадзе

Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в регион долетели 10 "Шахедов". Но ВК "Запад" сработала стопроцентно. Попаданий в объекты нет. Жертвы или пострадавшие отсутствуют.

Благодарю наших защитников и защитниц на разных направлениях, которые отразили угрозу. Отдельно благодарю жителей области, которые придерживались информационной гигиены и не публиковали свои догадки, потому что это могло помочь врагу,

– подчеркнул Козицкий.

Украину атаковали "Шахедами": все, что известно