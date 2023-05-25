Ночью до Львовщины долетели 10 "Шахедов"
Источник:Максим Козицкий
В ночь на 25 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, на Львовскую область оккупанты выпустили 10 "Шахедов".
К счастью, наши силы ПВО сработали отлично. Поэтому попаданий в регионе нет.
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Враг атаковал Львовщину дронами-камикадзе
Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в регион долетели 10 "Шахедов". Но ВК "Запад" сработала стопроцентно. Попаданий в объекты нет. Жертвы или пострадавшие отсутствуют.
Благодарю наших защитников и защитниц на разных направлениях, которые отразили угрозу. Отдельно благодарю жителей области, которые придерживались информационной гигиены и не публиковали свои догадки, потому что это могло помочь врагу,
– подчеркнул Козицкий.
Украину атаковали "Шахедами": все, что известно
- В Воздушных силах рассказали, что оккупанты атаковали западные регионы Украины с воздуха. Во время ночной атаки враг применил барражирующие боеприпасы ''Shahed''. Атака была совершена с разных направлений почти на все области западного региона.
- В результате несколько часовой боевой работы подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" уничтожено 22 "Shahed-136/131".
- Предварительно, враг имел цель атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства.
- Кстати, все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены.
- В Воздушных силах отметили, что 25 мая враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". В общей сложности зафиксированы пуски 36 барражирующих боеприпасов с северного и южного направлений. Совместными усилиями все 36 "Шахедов" уничтожены.
- Также 25 мая вражеский дрон залетел в Черновицкую область. К счастью, силам ПВО удалось его сбить. Уже утром в ОВА сообщили о последствиях атаки. Обломки дрона повредили три жилых дома.
- Кроме этого, на Буковине из-за ночной атаки обломками беспилотника повредило электролинии на Хотинском участке. Часть Хотина обесточена, сообщили в облэнерго.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил силы ПВО за все сбитые вражеские дроны этой ночью.