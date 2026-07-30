30 июля, 10:12
Ночью на территорию Польши попала российская крылатая ракета Х-101, – МИД Украины
В ночь на 30 июля оккупанты провели массированную атаку на Украину. В результате на территорию Польши попала российская крылатая ракета.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Как российская ракета оказалась в Польше?
Сибига сообщил, что во время ночного масштабного удара по Украине российская ракета Х-101 залетела на территорию Польши, что стало нарушением воздушного пространства НАТО.
Это еще одно яркое свидетельство того, что укрепление противовоздушной обороны Украины является насущной необходимостью уже сейчас и является гарантией защиты всего евроатлантического сообщества,
– заявил Сибига.