Ночью на Украину летело более 30 ракет: сколько удалось уничтожить
В ночь на 27 апреля противник снова терроризировал украинские города. Так, россияне атаковали Украину ракетами. Воздушные силы ВСУ отчитались о результате работы.
Россия в ночь на 27 апреля выпустила 34 ракеты. В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось обезвредить.
Смотрите также Ночью враг атаковал энергообъекты на Львовщине, Прикарпатье и Днепропетровщине
Что оккупанты применяли для удара по Украине
В ночь на 27 апреля 2024 года российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов.
В Воздушных силах рассказали, что всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область, что в России);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и из акватории Азовского моря);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области)
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей России);
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Сколько вражеских целей уничтожила ПВО
К отражению воздушного нападения противника привлечено истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Так, в результате противовоздушного боя нашим защитникам удалось уничтожить 21 воздушную цель:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 6 крылатых ракет "Калибр".
Кроме этого, известно, что ночью в Николаевской области силы и средства ПВО уничтожили 3 крылатые ракеты. Также председатель Днепропетровской ОВА рассказал, что в регионе силы ПВО уничтожили 13 вражеских ракет.
Максим Козицкий, председатель Львовской ОВА, сообщил, что воины ВзК "Запад" сбили 3 крылатые ракеты.
Россия атаковала 4 ТЭС ДТЭК
- Ночью 27 апреля в результате атаки противника пострадало 4 ТЭС ДТЭК.
- К сожалению, согласно предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую помощь.
- В ДТЭК рассказали, что серьезно повреждено оборудование предприятий. Энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.
- Там также отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.