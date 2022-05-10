Ночью Николаев обстреляли из "Ураганов": россияне снова применили кассетные боеприпасы

Российские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру и области. Они стреляют по региону из разных типов вооружения.

В частности, вражеская российская армия в последний раз использовала "Ураганы" – это реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает военная комендатура обороны города.

Внимание Обстрелы оккупантами Николаевщины 9 мая: есть погибшие, ранения получили 15 человек

Николаевщину снова обстреливают

Так, в ночь на 10 мая 2022 г. окрестности города Николаев обстреляли из "Ураганов". Более того, российские террористические войска вновь применили против населения пригорода кассетные боеприпасы неизбирательного действия.

Россияне снова разрушают все на своем пути

Вражеское оружие повредило гражданскую инфраструктуру, которая даже близко не похожа на "военные стратегические объекты". В частности, огневому поражению подверглись частные здания и сельскохозяйственные объекты.

Кроме того, была повреждена система электроснабжения одного из населенных пунктов.

Пока информация о жертвах не поступала.

Известно только, что обстрелы производились с временно оккупированной территории Херсонской области. Однако украинские защитники дают достойный отпор, защищая наши земли, поэтому враг подвергается ощутимым ударам по местам дислокации.

Последствия обстрела российскими войсками / Фото ОК "Юг"

Российские военные непрерывно бьют по Николаеву и области

В ночь на 9 мая вооруженные силы России обстреляли сразу несколько районов Николаева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что войска агрессора намеренно совершают ночные обстрелы.

В течение этого дня из-за вражеских обстрелов погибли два человека. Всего ранения в Николаевской области получили 15 человек.

В то время как 8 мая в результате вражеского обстрела погиб 1 гражданский, а еще 3 человека получили ранения.

Важно заметить, что россияне бьют по Николаевщине из разных типов вооружения. Оккупанты бьют крылатыми ракетами и "Смерчами" и не только.

В результате обстрела накануне разрушили водопровод, из-за чего Николаев с 12 апреля остался без питьевой воды.

Недавно водоснабжение наконец-то возобновили, однако пить воду из кранов не рекомендуют.

Смотрите также – мать обняла сына-солдата через 74 дня разлуки: трогательное видео