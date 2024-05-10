Ночью оккупанты атаковали Украину 10 "Шахедами": сколько удалось сбить

В ночь на 10 мая противник снова терроризировал украинские города. Так, россияне атаковали ударными БпЛА типа "Шахед".

В Генштабе ВСУ отметили, сколько вражеских целей удалось обезвредить. Об этом они рассказали в своем телеграмм-канале.

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Сколько "Шахедов" удалось уничтожить во время атаки 10 мая

Ночью 10 мая российское оккупационное войско в очередной раз атаковало дронами территорию Украины. Для этого они применили 10 БпЛА типа Shahed.

В Генштабе ВСУ указали, сколько вражеских целей удалось уничтожить средствам украинской ПВО.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены,

– заявили там.

В Воздушных силах добавили, что противник применил дроны с территории временно оккупированного Крыма, а также и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковщины.

Там отметили, что в результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все 10 ударных беспилотников в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Оккупанты запускали БпЛА типа Shahed по Украине: коротко