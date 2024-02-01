Ночью оккупанты снова ударили "Шахедами": сколько было вражеских целей и сколько сбили

Россия ежедневно обстреливает наше государство, в частности, беспилотниками. В то же время наши Силы противовоздушной обороны – не дремлют и сбивают вражеские цели.

В ночь на четверг, 1 февраля, было неспокойно на Востоке нашего государства. Воздушные силы предупреждали о движении “Шахедов” в направлении Днепропетровской, Харьковской и других областей.

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Ночная атака на Украину

Утром в командовании Вооруженных Сил констатировали, что враг выпустил четыре беспилотных летательных аппарата. Украинским системам ПВО удалось уничтожить два дрона российских захватчиков.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 4 ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 2 вражеских дрона уничтожены,

– пишут в Генштабе.

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что было уничтожено 2 БПЛА именно в Харьковской области. Кроме того, опасность ночью существовала для жителей Херсонской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей – в частности города Павлограда.

Россия не прекращает террор

В ночь на 31 января 2024 года Россия атаковала территорию Украины 20 ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136/131 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Как говорится в сообщении Воздушных сил Украины, беспилотники захватчики запускали из районов Приморско-Ахтарска и Курска, что в России, а также с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Ракеты оккупантов "Искандер-М" летели из Крыма и Воронежской области России. Таким образом оккупанты подвергли опасности жизни мирных граждан нашего государства.

В то же время следует сказать, что ПВО Сил обороны Украины уничтожила 14 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

А вот в ночь на 30 января российские оккупанты атаковали жилые кварталы Харькова дронами типа "Шахед". Это привело к разрушению гражданской инфраструктуры и пожарам. Впоследствии стало известно и о раненых.

Воздушная тревога в Харьковской области в ночь на 1 февраля длилась с 01:10 до 02:28. В ВСУ информировали, что дроны оккупантов меняли направления движения. Скажем, сначала они летели в направлении Полтавской области, а потом переориентировались на Днепр.