Ночью по Мерефи запустили три ракеты, удар повредил админздание железной дороги

Вооруженные Силы Украины совершают успешные контрнаступательные действия в Харьковской области. Но, к сожалению, это не спасает от российских бомбардировок.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о ситуации в регионе. Ночью по городу Мерефа были ракетные удары.

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Ударили тремя ракетами. Одну из них сбили силы ПВО. В результате попадания ракет частично разрушено админздание подстанции Южной железной дороги. Жертв и пострадавших нет,

– сообщил Синегубов.

По его словам, утром российские кафиры также обстреляли Дергачевскую общину. Из-за попадания снаряда загорелось торговое заведение. В результате погибла 69-летняя женщина, а еще 1 человек получил ранения.

Другие направления в Харьковской области

Также Синегубов рассказал о ситуации в других направлениях области. В селе Савинцы Изюмского района также из-за обстрелов российских захватчиков получили ранения 2 человека.

В целом в регионе враг сосредоточился на том, чтобы удерживать позиции, которые ему удалось занять. Россияне готовятся к тому, чтобы возобновить наступление. Возле Изюма российские кафиры вели разведку боем у населенного пункта Пасека. Наши воины нанесли врагу урон и заставили отойти.

Синегубов рассказал, что в области, несмотря на боевые действия, восстанавливают критическую инфраструктуру, разбирают завалы от вражеских обстрелов. Людей в Харьковской области обеспечивают продуктами. Сейчас каждое общество получает 20 тонн муки и 10 тонн сахара.

Последние новости о том, что происходит в регионе

После обстрелов спасатели, рискуя собственной жизнью, укротят огонь . Нередко от этого сами же страдают, ведь россияне продолжают обстреливать. Такая ситуация, в частности, произошла 23 мая. Огонь охватил сразу 3 частных жилых дома на общей площади около 800 квадратных метров. Во время тушения пострадал спасатель 27-й Государственной пожарно-спасательной части.

За сутки, 23 мая, также сообщали , что в результате вражеского огня по Харьковской области ранения получили 5 человек. В ночь на 24 мая продолжались единичные обстрелы.

Рассказывал о ситуации в Харьковской области и советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, россияне вводят дополнительные силы на севере Харьковской области и в Изюм. Таким образом они преследуют цель не пропустить украинские войска в сторону Волчанска.

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