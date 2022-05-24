Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про ситуацію в регіоні. Вночі по місту Мерефа були ракетні удари.

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Вдарили трьома ракетами. Одну з них збили сили ППО. Внаслідок влучання ракет частково зруйнована адмінбудівля підстанції Південної залізниці. Жертв та постраждалих немає,

– повідомив Синєгубов.

За його словами, зранку російські окупанти також обстріляли Дергачівську громаду. Через влучання снаряду загорівся торговельний заклад. Через це загинула 69-річна жінка, а ще 1 чоловік отримав поранення.

Інші напрямки на Харківщині

Також Синєгубов розповів про ситуацію на інших напрямках області. У селі Савинці Ізюмського району також через обстріли російських загарбників отримали поранення 2 людей.

Загалом в регіоні ворог зосередився на тому, щоб утримувати позиції, які йому вдалось зайняти. Росіяни готуються до того, щоб поновити наступ. Біля Ізюма російські окупанти вели розвідку боєм біля населеного пункту Пасіка. Наші воїни завдали ворогу втрат і змусили відійти.

Синєгубов розповів, що в області, попри бойові дії, відновлюють критичну інфраструктуру, розбирають завали від ворожих обстрілів. Людей на Харківщині забезпечують продуктами. Зараз кожна громада отримує 20 тонн борошна та 10 тонн цукру.

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Після обстрілів рятувальники, ризикуючи власним життям, приборкують вогонь. Нерідко від цього самі ж і страждають, адже росіяни продовжують обстрілювати. Така ситуація, зокрема, трапилась 23 травня. Вогонь охопив одразу 3 приватні житлові будинки на загальній площі близько 800 квадратних метрів. Під час гасіння постраждав рятувальник 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

За добу, 23 травня, також повідомляли, що внаслідок ворожого вогню по Харківській області поранення отримали 5 людей. У ніч проти 24 травня тривали поодинокі обстріли.

Розповідав про ситуацію на Харківщині й радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, росіяни вводять додаткові сили на півночі Харківської області та до Ізюма. Таким чином вони мають на меті не пропустити українські війська у бік Вовчанська.

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