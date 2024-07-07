Ночью враг атаковал 2 ракетами "Искандер-М" и 13 "Шахедами": сколько сбила ПВО

В ночь на 7 июля оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. Отработала ПВО.

Сколько воздушных целей сбили защитники неба, рассказал генерал-лейтенант Николай Олещук, передает 24 Канал.

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Ночью сбили все "Шахеды"

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

В ночь на 7 июля враг атаковал 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 "Шахедов" в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях,

– заявил командующий Воздушных сил.

Николай Олещук также поблагодарил за боевую работу. Подчеркнул: "Вместе – к победе!".

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Ночью 7 июля защитники неба сбили все "Шахеды" / Инфографика Воздушных сил