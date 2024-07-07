Скільки повітряних цілей збили оборонці неба, розповів генерал-лейтенант Микола Олещук, передає 24 Канал.

До теми Окупанти випустили по Україні "Шахеди": для яких областей була загроза

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вночі збили всі "Шахеди"

У ніч на 7 липня ворог атакував 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" і 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з Курської області.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "Шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях,

– заявив командувач Повітряних сил.

Микола Олещук також подякував за бойову роботу. Наголосив: "Разом – до перемоги!".

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