Скільки повітряних цілей збили оборонці неба, розповів генерал-лейтенант Микола Олещук, передає 24 Канал.
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Вночі збили всі "Шахеди"
У ніч на 7 липня ворог атакував 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" і 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з Курської області.
У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "Шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях,
– заявив командувач Повітряних сил.
Микола Олещук також подякував за бойову роботу. Наголосив: "Разом – до перемоги!".
Важливо Макети ще підвезуть, – Олещук відреагував на відео російських ударів по "Южному" та Кривому Рогу
Вночі 7 липня оборонці неба збили всі "Шахеди" / Інфографіка Повітряних сил