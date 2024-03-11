Ночью Россия выпустила по Украине 25 "Шахедов": сколько удалось сбить

Россия в ночь на 11 марта запустила по Украине десятки "Шахедов". Большинство вражеского оружия сбили Вооруженные Силы Украины.

К сожалению, взрывы раздавались в Харькове и Одессе. Воздушная тревога в Украине началась после полуночи 11 марта, а отбой прозвучал ориентировочно в 4 утра, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке россиян дронами

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БПЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных дронов были уничтожены,

– рассказали в Сухопутных войсках.

Силы обороны Юга отчитались, что сбили в небе над Одесской областью 10 беспилотных аппаратов типа Shahed-131/136.

Военные рассказали, что боевая работа длилась полтора часа. Дроны атаковали регион из акватории Черного моря.

Беспилотники летали сложными маневрами между жилых и промышленных кварталов, что затрудняло работу ПВО.

В Генштабе ВСУ рассказали, что за минувшие сутки наши военные сбили 59 беспилотников оперативно-тактического уровня.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован,

– сообщили Силы обороны Юга.

Кроме того, ударная волна выбила стекла в окнах частных домов, осколки разрушили хозяйственные постройки. По предварительным данным, люди целы.

Россия атаковала Харьков: кратко