Ночью Россия выпустила по Украине 25 "Шахедов": сколько удалось сбить
Россия в ночь на 11 марта запустила по Украине десятки "Шахедов". Большинство вражеского оружия сбили Вооруженные Силы Украины.
К сожалению, взрывы раздавались в Харькове и Одессе. Воздушная тревога в Украине началась после полуночи 11 марта, а отбой прозвучал ориентировочно в 4 утра, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке россиян дронами
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БПЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных дронов были уничтожены,
– рассказали в Сухопутных войсках.
Силы обороны Юга отчитались, что сбили в небе над Одесской областью 10 беспилотных аппаратов типа Shahed-131/136.
Военные рассказали, что боевая работа длилась полтора часа. Дроны атаковали регион из акватории Черного моря.
Беспилотники летали сложными маневрами между жилых и промышленных кварталов, что затрудняло работу ПВО.
К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован,
– сообщили Силы обороны Юга.
Кроме того, ударная волна выбила стекла в окнах частных домов, осколки разрушили хозяйственные постройки. По предварительным данным, люди целы.
Россия атаковала Харьков: кратко
- Ориентировочно в 1:43 11 марта городской голова Игорь Терехов сообщил, что дроны атаковали Харьков. В частности, они ударили в районе плотной жилой застройки.
- К сожалению, прилет зафиксировали по объекту гражданской инфраструктуры. Люди уцелели, хоть сам объект поврежден частично, как и жилые дома рядом. На месте работали все службы.
- В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что оккупанты попали по территории Слободского района Харькова.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты повредили 2 многоквартирных дома, отель, объект инфраструктуры и коммунальное учреждение, 2 автомобиля.