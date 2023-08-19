Ночью Россия запускала "Шахеды" вплоть до Запада: сколько вражеских дронов удалось уничтожить
Источник:Воздушные силы ВСУ
Ночью оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Нашим защитникам удалось сбить почти все дроны.
Россияне запустили дроны из района Курска. В общей сложности атаковали Украину 17 БПЛА.
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ПВО сбила почти все дроны
Противовоздушная оборона работала в северных и центральных, а также западных областях.
Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских беспилотников,
– отметили в Воздушных силах.
Также добавили, что за минувшие сутки 18 августа наша ПВО уничтожила еще шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа "Ланцет".
Авиация Воздушных сил нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике агрессора.
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Что известно о ночной атаке российских террористов
- Воздушные силы сообщили о движении вражеских БПЛА в 00:09 19 августа. В ряде областей объявили тревогу.
- В 00:27 предупредили, что группа "Шахедов" следует из Курской области. Пересекла украинскую границу в районе Сумщины.
- В половине 4 еще одна группа вражеских дронов зафиксирована на севере Ровенской области. Двигалась вдоль границы в западном направлении.
- В Хмельницкой ОВА сообщили о взрывах.
- Заметим, что ночью на Востоке была ракетная опасность.
- СМИ сообщали о взрывах на Запорожье.