Ночью Россия запускала "Шахеды" вплоть до Запада: сколько вражеских дронов удалось уничтожить

19 августа 2023, 07:39
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Источник:

Воздушные силы ВСУ

Ночью оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Нашим защитникам удалось сбить почти все дроны.

Россияне запустили дроны из района Курска. В общей сложности атаковали Украину 17 БПЛА.

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ПВО сбила почти все дроны

Противовоздушная оборона работала в северных и центральных, а также западных областях.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских беспилотников,
– отметили в Воздушных силах.

Также добавили, что за минувшие сутки 18 августа наша ПВО уничтожила еще шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа "Ланцет".

Авиация Воздушных сил нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике агрессора.

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Что известно о ночной атаке российских террористов

  • Воздушные силы сообщили о движении вражеских БПЛА в 00:09 19 августа. В ряде областей объявили тревогу.
  • В 00:27 предупредили, что группа "Шахедов" следует из Курской области. Пересекла украинскую границу в районе Сумщины.
  • В половине 4 еще одна группа вражеских дронов зафиксирована на севере Ровенской области. Двигалась вдоль границы в западном направлении.
  • В Хмельницкой ОВА сообщили о взрывах.
  • Заметим, что ночью на Востоке была ракетная опасность.
  • СМИ сообщали о взрывах на Запорожье.
Автор: Юлія Лобурак