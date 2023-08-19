Ночью Россия запускала "Шахеды" вплоть до Запада: сколько вражеских дронов удалось уничтожить

Ночью оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Нашим защитникам удалось сбить почти все дроны.

Россияне запустили дроны из района Курска. В общей сложности атаковали Украину 17 БПЛА.

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ПВО сбила почти все дроны

Противовоздушная оборона работала в северных и центральных, а также западных областях.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских беспилотников,

– отметили в Воздушных силах.

Также добавили, что за минувшие сутки 18 августа наша ПВО уничтожила еще шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа "Ланцет".

Авиация Воздушных сил нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике агрессора.

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