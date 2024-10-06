Ночью Россия запустила по Украине 4 ракеты и 87 "Шахедов": сколько сбила ПВО

В ночь на 6 октября оккупанты атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Всего выпущено более 90 воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы. Также сказали, сколько "Шахедов" и ракет сбили защитники неба.

Смотрите также Россия атаковала Одессу "Шахедами": ударила по гражданской инфраструктуре, есть пострадавший

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" и ракет сбили ночью 6 октября

С 19:00 5 октября по 07:00 6 октября оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами различных типов. Всего радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение более 90 средств воздушного нападения агрессора. В частности:

2 баллистических ракет "Искандер-М";

1 крылатой ракеты "Искандер-К";

1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

87 БПЛА типа "Шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск).

Воздушное нападение России отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 2 ракеты и 56 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях,

– сообщили Воздушные силы.

Добавили, 25 беспилотников (по состоянию на 09:00) локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Четыре БПЛА – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!

– подчеркнули военные.

Сколько "Шахедов" и ракет сбили ночью 6 октября / Инфографика Воздушных сил